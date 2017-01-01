Центр Киева перекрыли из-за дня спасателя

Движение на Крещатике от Богдана Хмельницкого до Прорезной перекроют на все выходные.

В Киеве на все выходные закрыли для движения транспорта центральную улицу города Крещатик в связи с празднованием Дня спасателя. Об этом сообщает пресс-службу КГГА.

Движение транспорта будет запрещено до 23:00 22 сентября на ул. Крещатик - от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной.

В это время там будут проводить соревнования Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019.

"Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября на мосту Метро в Киеве движение закрывали на пять часов из-за мужчины, угрожавшего его взорвать. Впоследствии он сдался. Как оказалось, захватчиком был бывший военный в состоянии наркотического опьянения. Накануне его арестовали.

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