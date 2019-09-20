В Киеве после зарядки сгорел электрокар
В Киеве на бульваре Марии Примаченко во дворе жилого дома сгорел электомобиль Chevrolet Bolt, сообщает Информатор.
На время прибылития спасателей пламя полностью охватило автомобиль. Огонь начал распространяться на одноэтажную пристройку. Но в течение 40 минут был потушен.
Как рассказал хозяин машины, он только зарядил аккумулятор и пошел домой. Через 10 минут ему сообщили, что машина горит. Очевидцы утверждают, что возгорание пошло из под левого заднего колеса. Именно там и находятся батареи.
Как сообщалось, за восемь месяцев 2019 года в Украине поставили на учет 4791 электромобиль, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
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