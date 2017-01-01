В Киеве копы задержали девушку с наркотиками и требовали взятку у ее родных

Злоумышленники требовали 60 тысяч гривен.

В Оболонском районе столицы участковые офицеры задержали девушку, якобы за хранение наркотических средств. После этого злоумышленники стали требовать у родных девушки взятку в размере 60 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ведомстве сообщили, что участковые добились своего. Сначала они получили 28 тысяч гривен, еще 10 тысяч родственники девушку перечислили на банковскую карточку одного из участковых офицеров. Во время получения остатка средств в сумме 22 тысяч грн и снятия части средств с карты, вымогатели в погонах были задержаны.

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Возбуждено уголовное дело по факту получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Одному из участковых грозит до 10 лет тюрьмы, а его коллеге, который выступал посредником в этой схеме, грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

О судьбе девушки пока ничего неизвестно.

Напомним, в харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников. Деньги вымогали у студентов-иностранцев.

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