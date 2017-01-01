В Киеве убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

В столице сегодня произошло жуткое убийство.

Дверь в квартиру, где произошло убийство Киев Оперативный

Сегодня, 21 сентября, в Оболонском районе Киева убили 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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По информации портала, трагедия в столице произошла около 11:30 в жилом доме на улице Попова, 6. Тело обнаружила тетя умершей.

По предварительной информации, женщина шла мимо и увидела, что входная дверь в квартиру ее родственником открыта. Она зашла и увидела свою племянницу в огромной луже крови. Женщина тут же вызвала полицию и скорую помощь.

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Сообщается, что полицейские оперативно задержали вероятного убийцу. Неожиданно главным подозреваемым в убийстве несовершеннолетней девушки стал ее родной отец. Мужчину уже допрашивают. Мотив преступления полиция пока не назвала.

Напомним, под Харьковом ревнивец пытался убить соперника и застрелиться. Мужчина приревновал свою жену.

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