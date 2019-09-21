В Киеве из окна выпала 87-летняя женщина

Женщина разбилась, выпав из окна седьмого этажа. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

87-летняя женщина погибла в Киеве, упав с балкона kiev.informator.ua

На улице Парково-Сырецкой в Киеве под балконами обнаружили тело женщины, погибшей в результате падения с высоты. Об этом сообщает Информатор в субботу, 21 сентября.

Трагедия произошла около 14:20. Очевидцы рассказали правоохранителям, что женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни.

Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 87-летняя местная жительница.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Напомним, что ранее в Кировоградской области изнасиловали 75-летнюю женщину.

Также сообщалось, что во Львовской области от переохлаждения скончалась пенсионерка.

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