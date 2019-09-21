Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве из окна выпала 87-летняя женщина

Комментариев: 1
Женщина разбилась, выпав из окна седьмого этажа. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
87-летняя женщина погибла в Киеве, упав с балкона
87-летняя женщина погибла в Киеве, упав с балкона
kiev.informator.ua

На улице Парково-Сырецкой в Киеве под балконами обнаружили тело женщины, погибшей в результате падения с высоты. Об этом сообщает Информатор в субботу, 21 сентября.

Трагедия произошла около 14:20. Очевидцы рассказали правоохранителям, что женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни.

Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 87-летняя местная жительница.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Напомним, что ранее в Кировоградской области изнасиловали 75-летнюю женщину.

Также сообщалось, что во Львовской области от переохлаждения скончалась пенсионерка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, смерть, полиция, падение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Юрий1    21.09.2019, 22:46
Оценка:  0
Юрий1
Она сама выпала? Наследники у неё есть? Какое то странное утверждение. Расследование даже не начинали, а уже утверждают, что человек выпал. У полиции основная версия,- как обычно? Самоубийство?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь