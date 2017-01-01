В Киеве автомобиль BMW влетел в маршрутку

В момент аварии в маршрутке находилось 6-8 человек. Из пассажиров никто не пострадал, но одной девушке вызвали скорую.

Утром в воскресенье в Киеве на Окружной дороге произошла авария с участием автомобилей BMW 525 и Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор 22 сентября.

"По словам водителя Mercedes, он двигался в по Окружной дороге в сторону Теремков. Мужчина за рулем BMW "догнал" микроавтобус и врезался в заднюю левую часть автомобиля правым боком. Удар был такой силы, что Sprinter отбросило на несколько метров вперед, а BMW раскрутило на проезжей части и выбросило на обочину", – говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на очевидца утверждает, что в момент аварии в маршрутке находилось 6-8 человек. Из пассажиров никто не пострадал, но одной девушке вызывали скорую из-за того что болела голова, и у нее было шоковое состояние. Часть пассажиров уехала на следующей маршрутке.

Водитель BMW получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали его в ближайшую больницу.

Столкновение сильно повредило обе машины. Но больше всего досталось BMW. У легковушки полностью смят весь правый бок. У Sprinter разорвана левая задняя сторона.

На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Виновника и детали ДТП установит следствие.

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Ранее в воскресенье стало известно, что в Хмельницкой области автомобиль Ford Mondeo врезался в электроопору и перевернулся. В результате инцидента погибли четыре человека и еще один пострадал.

А накануне в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Погибли девять человек и еще четверо пострадали.

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