Погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Правоохранители выясняют, был ли это суицид.

Водитель такси Uklon увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился Информатор

В Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого, под проезжающие автомобили и погиб. Об этом сообщает Информатор 22 сентября.

"По словам очевидцев, все случилось около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь, но медики ничем не могли ему помочь", – говорится в сообщении.

Погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Правоохранители выясняют, был ли это несчастный случай, суицид или же мужчину кто-то столкнул с моста.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина упал с моста под проезжающие автомобили

Ранее в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных, и разбился насмерть. Погибшему было около 40 лет.

А на этой неделе в Николаеве пожилой мужчина прыгнул в реку Ингул с Ингульского моста и погиб.

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