На "мосту Кличко" задержали пьяного водителя мопеда

По "мосту Кличко" в Киеве прокатился пьяный водитель на мопеде. Мужчину сразу заметили и остановили патрульные.

В Киеве пьяный мужчина на мопеде заехал на пешеходно-велосипедный мост. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Инцидент произошел сегодня, 22 сентября, около 9:00. Нарушителя ПДД сразу заметили и остановили патрульные.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, во время проверки документов у 31-летнего мужчины не нашли соответствующей водительской категории для управления электромопедом. У водителя были явные признаки опьянения, но он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Патрульная полиция Киева

"На гражданина инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП)", – рассказали в полиции.

Кроме того, мужчине уже выписали штраф на 510 гривен. Также его ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии и вообще на год лишить водительских прав.

Как известно, вскоре после открытия новый мост в Киеве покрылся трещинами. После этого на мосту начался продолжительный ремонт. Мэр Виталий Кличко показал, как ремонтируют мост и пообещал, что все стекла демонтируют и отправят на проверку, после чего покроют герметиком.

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