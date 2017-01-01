В Киеве разгорелся мощный пожар: слышны взрывы
На территории автостоянки на улице Вискозная произошло возгорания девяти автоцистерн с горючим.
В Деснянском районе Киева на территории автостоянки произошло возгорания девяти автоцистерн с горючим, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в воскресенье, 22 сентября.
"На ул. Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки произошло возгорания автоцистерн с горючим. Сейчас горят девять автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м", – говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города.
Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.
Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Видео: facebook.com/dbelotserkovets
В Днепре пожар на набережной Победы
Cмотрите фотогалерею: В Киеве разгорелся мощный пожар: слышны взрывы
Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Видео: facebook.com/dbelotserkovets
В Днепре пожар на набережной Победы
Напомним, 16 сентября в столичном парке Дружбы народов произошел мощный пожар.
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