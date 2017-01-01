В Киеве разгорелся мощный пожар: слышны взрывы

На территории автостоянки на улице Вискозная произошло возгорания девяти автоцистерн с горючим.

В Киеве в Деснянском районе горят девять автоцистерн facebook.com/dtp.kiev.ua



В Деснянском районе Киева на территории автостоянки произошло возгорания девяти автоцистерн с горючим, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в воскресенье, 22 сентября.



"На ул. Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки произошло возгорания автоцистерн с горючим. Сейчас горят девять автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м", – говорится в сообщении.



В мэрии подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города.







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