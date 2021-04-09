В Киеве отец убил 16-летнюю дочь: известны детали

Мужчина пришел домой пьяным.

В Оболонском районе Киева на улице Попова была найдена мертвой 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

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Сообщается, что в убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав. Полиция выяснила, что накануне между ними возник конфликт из-за того, что мужчина пришел домой пьяным.

По словам полиции, копов на место убийства вызвала бабушка погибшей девочки.

Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе полиции.

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Известно, что горе-отца лишили родительских прав несколько лет назад. Официальный опекунов девочки была бабушка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Горе-отцу, который убил собственную дочь, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве убили 16-летнюю девушку: подозревают отца. Соцсети информировали, что в столице 21 сентября произошло жуткое убийство.

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