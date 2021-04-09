В киевской детской поликлинике поймали эксгибициониста
В Киеве задержали 43-летнего безработного мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.
Злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.
Читай также: В Харькове поймали педофила: Опубликовано видео
Его поймали посетители и удерживали до приезда полицейских. Выяснили также, что несколькими часами ранее он делал то же самое на глазах у ребенка в другой больнице. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Киеве, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Как сообщалось 16 сентября, в Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram