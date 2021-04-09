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В киевской детской поликлинике поймали эксгибициониста

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Мужчину, развращавшего детей в больницах, задержали на Выгуровском бульваре.
Правоохранителям удалось задержать преступника
Правоохранителям удалось задержать преступника
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали 43-летнего безработного муж­­чину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.

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Его поймали посетители и удерживали до приезда полицейских. Выяснили также, что несколькими часами ранее он делал то же самое на глазах у ребенка в другой больнице. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Киеве, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Извращенцу грозит до пяти лет тюрьмы
Извращенцу грозит до пяти лет тюрьмы
kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 16 сентября, в Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях.

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Теги: извращенец, эксгибиционист, Киев, дети, педофил
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