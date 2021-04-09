Количество непривитых детей в Киеве уменьшилось наполовину

Однако их количество по-прежнему опасно велико.

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Количество непривитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилось почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Положительная динамика в этом вопросе стала возможной благодаря совместным усилиям родительской общины, киевских педагогов и медиков, - утверждают в горадминистрации.

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Анализ прививок осуществлен на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. Сейчас непривитых детей в школах Киева - 6,7%, в детских садах - 9,6%, включая учеников и воспитанников, которым вакцинация противопоказана, - говорится в сообщении.

При этом в КГГА указывают на то, что непривитых детей, каждый день посещающих школы, детские сады, различные кружки и секции, всё еще слишком много. Поэтому опасность вспышки вакциноуправляемых инфекционных болезней в детских коллективах сохраняется на высоком уровне.

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КГГА рекомендует всем родителям, дети которых еще не получили плановые прививки, позаботиться о здоровье своих детей и осуществить процедуру вакцинации, предварительно получив консультацию у семейного врача. Это существенно повлияет на создание коллективного иммунитета в целом и обезопасит здоровье ребенка.

Напомним, заболеваемость корью в Киеве выросла втрое.

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