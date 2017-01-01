Защита "минера" Белько завтра планирует подать апелляцию на его арест

Вносить 288 тысяч грн залога за бывшего атошника не планируют.

За Белько пока не планируют вносить залог его близкие "Одноклассники"

Апелляционную жалобу на решение суда об аресте "минера" столичного моста Метро Алексея Белько на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 150 грн, скорее всего, защита подаст завтра. Об этом сообщил адвокат Белько Сергей Полищук, передает УНН.

"Еще не успели", - сказал Полищук отвечая на вопрос, подавал ли он апелляционную жалобу на решение суда об аресте Белько на два месяца с альтернативой внесения залога. По его словам, скорее всего, апелляционная жалоба будет подана 24 сентября.

Также адвокат прокомментировал возможность внесения залога за Белько. "Мне не известно, но думаю, что не будут вносить", - сообщил адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.