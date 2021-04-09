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В Киеве охранник обокрал школу, в которой работал

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Мужчина украл компьютерную технику и обокрал педагога.
Мужчину уволили
Мужчину уволили
facebook.com/UA.KyivPolice

В Киевской школе произошло сразу несколько случаев воровства, в который сознался охранник учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Оказалось, что в полицию обратилась директор школы в Оболонском районе столицы. Она рассказала, что в одном из классов пропал школьный ноутбук. Между тем, в конце предыдущей недели техника была на месте. 

Полицейские просмотрели все камеры наблюдения и заметили, что охранник школы выходил из помещения с черным пакетом. Позже удалось узнать, что мужчина сдал ноутбук в ломбард. Под давлением доказательств охранник сознался в воровстве. 

В ходе расследования один из педагогов школы заявила, что несколько дней назад у нее пропали деньги в сумме 4 тысяч гривен. Охранник также признал свою вину в этой краже и пообещал возместить ущерб.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов, а также выясняют, был ли он причастен еще к 13 аналогичным эпизодам.

 

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Теги: охранник, школа, кража, ноутбук, деньги
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