Защита киевского "минера" подала апелляцию на его арест

Адвокаты Алексея Белько будут добиваться альтернативной меры пресечения.

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Адвокат “минера” столичного моста Метро Алексея Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичного адвоката Маси Найема.

Да, мы подали (апелляционную жалобу - ред.), — сказал адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для “минера” столичного моста Метро Алексея Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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