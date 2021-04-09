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Защита киевского "минера" подала апелляцию на его арест

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Адвокаты Алексея Белько будут добиваться альтернативной меры пресечения.
Алексей Белько, угрожавший взорвать мост Метро
Алексей Белько, угрожавший взорвать мост Метро
Facebook Ирины Ромалийской

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Адвокат “минера” столичного моста Метро Алексея Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичного адвоката Маси Найема.

Да, мы подали (апелляционную жалобу - ред.), — сказал адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для “минера” столичного моста Метро Алексея Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Теги: Алексей Белько, захват моста, арест, апелляция, залог
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