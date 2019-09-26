В Киеве на Выдубичах горел гаражный кооператив
В Киеве на метро Выдубичи 25 сентября около полуночи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Известно, что горел грузовик и одноэтажные сооружения.
Об этом сообщает “Информатор“.
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Отмечается, что пострадавших нет. А спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие автомобили.
“Уже в 00:10 пожар удалось локализовать, а к 00:48 ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших и удалось избежать распространения огня на машины, которые стояли рядом“, - говорится в сообщении.
По информации членов кооператива, причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства касательно владения территорией.
Официальную причину инцидента будут устанавливать уже правоохранительные органы.
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