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В Киеве на Выдубичах горел гаражный кооператив

Комментариев: 1
Огонь охватил грузовик и одноэтажные здания.
Возможно, причиной пожара был поджог
Возможно, причиной пожара был поджог
kiev.informator.ua

В Киеве на метро Выдубичи 25 сентября около полуночи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Известно, что горел грузовик и одноэтажные сооружения.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Отмечается, что пострадавших нет. А спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие автомобили.

“Уже в 00:10 пожар удалось локализовать, а к 00:48 ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших и удалось избежать распространения огня на машины, которые стояли рядом“, - говорится в сообщении. 

По информации членов кооператива, причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства касательно владения территорией.  

Официальную причину инцидента будут устанавливать уже правоохранительные органы. 

Как сообщалось 11 сентября, в Днепре ночью горел торговый центр, обвиняют футбольных фанов.

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Теги: пожар, Киев
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Комментариев (1)
Кайдаш    26.09.2019, 08:55
Оценка:  +1
Кайдаш
Место под очередную стройку расчищают...
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