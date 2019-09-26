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На Подоле жестко избили киевлянина, защищавшего своего друга-неформала

Комментариев: 5
Врачи пытаются спасти жизнь парню, жестоко избитому толпой в центре Киева.
На Подоле жестко избили киевлянина, защищавшего своего друга-неформала
© скриншот из видео
Фото 1/3
  • Врачи пытаются спасти жизнь парню
  • Врачи пытаются спасти жизнь парню
  • Врачи пытаются спасти жизнь парню
На Подоле жестко избили киевлянина, защищавшего своего друга-неформала
Врачи пытаются спасти жизнь парню
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В Киеве возле памятника Сагайдачному группа неизвестных жестко избила парня, который защищал своего друга-неформала.

Как сообщает “ТСН“, в данный момент пострадавший в коме.

На месте инцидента видны следы крови. Пострадавший уже перенес операцию, ему удалили образовавшуюся гематому. Несмотря на это, состояние парня остается тяжелым.

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“Они начали всерьез наезжать на меня за мой внешний вид: что за прическа? Чего так вырядился? Он хотел поговорить, но поскольку эти люди были в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического воздействия, точно в сильном алкогольном состоянии, его никто не стал слушать“, - рассказал товарищ пострадавшего, из-за которого и произошел конфликт.

Сейчас пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, к нему никого не пускают. Что касается нападавших, то одного из них полиция уже задержала. Местонахождение другого преступника правоохранители также установили.

Как сообщалось, в августе 2018 года нападение на подростка-неформала произошло на Контрактовой площади - парни с нашивками националистов избили девушку. Инцидент прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Теги: Киев, избили, подросток
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Комментариев (5)
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Alexsy    26.09.2019, 12:30
Оценка:  -2
Alexsy
100% активисты, из нациков.
Хулиганка*    26.09.2019, 11:36
Оценка:  -7
Хулиганка*
даю рупь за сто, что нападавшие "активисты" - порохоботы.
Woodbrother    26.09.2019, 11:54
Оценка:  +3
Woodbrother
Какие порохоботы? У власти сейчас ЗЕклоун со своими ЗЕлохами.
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 12:03
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну да. На кривых рогов это больше похоже.
KIBARG    26.09.2019, 12:03
Оценка:  +3
KIBARG
Ой приплела так приплела...
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