На Подоле жестко избили киевлянина, защищавшего своего друга-неформала

Врачи пытаются спасти жизнь парню, жестоко избитому толпой в центре Киева.

В Киеве возле памятника Сагайдачному группа неизвестных жестко избила парня, который защищал своего друга-неформала.

Как сообщает “ТСН“, в данный момент пострадавший в коме.

На месте инцидента видны следы крови. Пострадавший уже перенес операцию, ему удалили образовавшуюся гематому. Несмотря на это, состояние парня остается тяжелым.

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“Они начали всерьез наезжать на меня за мой внешний вид: что за прическа? Чего так вырядился? Он хотел поговорить, но поскольку эти люди были в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического воздействия, точно в сильном алкогольном состоянии, его никто не стал слушать“, - рассказал товарищ пострадавшего, из-за которого и произошел конфликт.

Сейчас пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, к нему никого не пускают. Что касается нападавших, то одного из них полиция уже задержала. Местонахождение другого преступника правоохранители также установили.

Как сообщалось, в августе 2018 года нападение на подростка-неформала произошло на Контрактовой площади - парни с нашивками националистов избили девушку. Инцидент прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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