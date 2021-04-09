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В Киеве школьница "заминировала" мост Метро

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На преступление ее вдохновил недавний захват этого моста вооруженным мужчиной.
В Киеве школьница "заминировала" мост Метро
В Киеве школьница "заминировала" мост Метро
Пресс-служба МВД

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В Киеве школьница сообщила в полицию о заминировании моста Метро. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Вчера, 25 сентября, после обеда в полицию Деснянского района Киева поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании моста Метро. Специалисты проверили мост. Взрывчатки или других опасных предметов обнаружено не было, - говорится в сообщении.

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После этого полиция провела расследование и установила личность звонившего. “Телефонным террористом“ оказалась ученица третьего класса, которая объяснила свой поступок тем, что видела подобное событие в новостях и решила пошутить.

Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.

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Теги: телефонный терроризм, мост Метро, Киев
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