В Киеве школьница "заминировала" мост Метро

На преступление ее вдохновил недавний захват этого моста вооруженным мужчиной.

Читай также: Полиция Киева весь день проверяла ложное сообщение о массовом минировании

В Киеве школьница сообщила в полицию о заминировании моста Метро. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Вчера, 25 сентября, после обеда в полицию Деснянского района Киева поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании моста Метро. Специалисты проверили мост. Взрывчатки или других опасных предметов обнаружено не было, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве опять “заминировали“ все мосты, 21 ТЦ, роддома, больницы и детсады

После этого полиция провела расследование и установила личность звонившего. “Телефонным террористом“ оказалась ученица третьего класса, которая объяснила свой поступок тем, что видела подобное событие в новостях и решила пошутить.

Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.