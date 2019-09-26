В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт

Провал произошел на проезжей части.

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Сегодня в центре Киева на улице Золотоворотская провалился участок асфальта на проезжей части.

Об этом сообщает “Информатор“.

Информация о провале поступила около 09:30.

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“В данный момент участок дороги, который находится со стороны улицы Рейтарская, перекрыт. На месте работает бригада “Киевавтодора“, которая занимается устранением провала в асфальте“, - говорится в сообщении.

Предполагалось, что движение должно восстановиться к 15:00, однако на данный момент сотрудники продолжают устранение одного провала. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Как сообщалось 15 августа, возле Офиса президента провалился асфальт.

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