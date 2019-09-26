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В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт

Комментариев: 1
Провал произошел на проезжей части.
В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт
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Фото 1/6
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
  • На месте работает бригада “Киевавтодора“
В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт
На месте работает бригада “Киевавтодора“
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Сегодня в центре Киева на улице Золотоворотская провалился участок асфальта на проезжей части.

Об этом сообщает “Информатор“.

Информация о провале поступила около 09:30.

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“В данный момент участок дороги, который находится со стороны улицы Рейтарская, перекрыт. На месте работает бригада “Киевавтодора“, которая занимается устранением провала в асфальте“, - говорится в сообщении.

Предполагалось, что движение должно восстановиться к 15:00, однако на данный момент сотрудники продолжают устранение одного провала. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Как сообщалось 15 августа, возле Офиса президента провалился асфальт.

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Теги: Киев, асфальт, провал
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Комментариев (1)
Кайдаш    26.09.2019, 16:43
Оценка:  +2
Кайдаш
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