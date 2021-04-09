В Киеве нашли поселение, которому три тысячи лет

Остатки поселения обнаружили под одной из церквей во время работ по реконструкции. Найдены элементы постройки, домашняя утварь и украшения.

Во время реконструкции церкви Спаса на Берестове в Киеве археологи обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры. Об этом сообщают Факты в четверг, 26 сентября.

Остатки поселения датируются ранним железным веком, сообщил заведующий научно-исследовательским сектором археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Тараненко. Отмечается, что это чуть ли не самое северное из обнаруженных археологами поселений чернолесcкой культуры. По его словам, можно с уверенностью утверждать, что здесь было целое поселение.

Найдены остатки одной постройки, домашняя утварь и характерные украшения. К примеру, были обнаружены глиняная столовая, тарная и кухонная посуда, бронзовая бляшка и подвеска. Один из сосудов найден почти полностью целым. Красками на них ничего нарисовано не было. Орнаментированы сквозными проколами. Также есть вмятины от пальцев и следы от специального штампа, которым прочерчивали геометрический орнамент.

Напомним, что ранее на Хортице обнаружили древнее святилище, которому пять тысяч лет.

Также сообщалось, что в Крыму нашли древний христианский храм Х века.

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