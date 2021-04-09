Полиция объявила повышенный уровень аварийности из-за дождей

С началом дождей в Киеве в полицию поступило более 200 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

В полицию поступило более 200 сообщений о ДТП из-за дождя facebook.com/kyivpatrol

В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за дождей. Об этом сообщает патрульная полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, с началом дождей в Киеве в полицию поступило более 200 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

"С началом дождя в Киеве на службу 102 поступило более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них это незначительные столкновения двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили водителям, что в случаях мелких ДТП они имеют право на оформление аварии без вызова полиции с помощью составления европротокола.

В пресс-службе отметили, что во время такой погоды водителям рекомендуется: не забывать пользоваться ремнями безопасности; соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров; быть особенно внимательными и не отвлекаться на во время управления; не превышать разрешенную скорость движения; помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду.

При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию. "Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте", - говорится в сообщении.

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