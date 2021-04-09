Неизвестный "заминировал" аэропорт Жуляны

Кинологи с собаками проводят проверку территории, решается вопрос об эвакуации.

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На электронный адрес Национальной полиции в городе Киеве поступило сообщение о заминировании аэропорта “Киев“ (Жуляны). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правоохранителей.

Также сообщается о “минировании“ отеля “Хилтон“. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

Есть сообщения о заминировании аэропорта “Жуляны“ и гостиницы “Хилтон“. Ведется проверка кинологами. Работают все соответствующие службы. Только после завершения проверки сможем предоставить информацию по вопросу эвакуации, - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве школьница “заминировала“ мост Метро, вдохновившись недавним захватом этого моста вооруженным мужчиной.

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