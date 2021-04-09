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В Киеве пытались ограбить Владимирский собор

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Преступнику грозит до 6 лет тюрьмы.
Охранник вызвал полицию
Охранник вызвал полицию
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в попытке ограбления Владимирского собора.

Об этом сообщает полиция столицы.

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Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушение и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Преступником оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за совершение краж и хранение наркотических веществ человек.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса. Хулигану сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года был установлен причастный к нападению на Андреевскую церковь в Киеве.

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Теги: Владимирский собор, орграбление, Киев
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