Уникальные роды: В Киеве роженица ассистировала врачам

В Киеве провели уникальные роды, в которых роженица принимали участие ассистента.

В столице впервые провели кесарево сечение, при котором младенца приняла его мать. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Во время операции роженица была одновременно пациенткой и ассистентом для врачей.

Сообщается, что акушеры пятого роддома Киева готовились к этой операции более месяца. В Украине такая операция считается уникальной, но в мире такая практика уже используется. Первое материнско-ассистованное кесарево сечение состоялось в 2016 году. Эта технология называется расширением прав женщин в родах.

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Роженица Владислава рожала третий раз. У нее уже есть двойняшки и сын. Третий раз женщина мечтала родить естественным путем, но медики посчитали это слишком рискованным для малыша и матери.

Женщина решилась на экспериментальную технологию. Всю операцию она находилась в сознании и выполняла не только функцию роженицы, но и ассистента врача. Родилась здоровая девочка.

Напомним, в Украине 97-летней бабушке провели уникальную операцию на сердце. Несмотря на возраст, операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо.

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