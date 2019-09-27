В маршрутке в Киеве "священник" проклинал пассажиров

Мужчина кричал: "умрешь от рака", звонил в полицию, рассказывал про ГУЛАГ и репрессии. Его пытались утихомирить присутствующие, но безуспешно.

В киевской маршрутке №535 произошел шумный конфликт между пассажирами. Об этом сообщает Киев Оперативный в пятницу, 27 сентября.

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября. В переполненном автобусе ехал мужчина с крестом на груди.

По неизвестной причине он оскорблял всех присутствующих и сыпал в их сторону проклятия, называя себя священником. Лишь впоследствии один парень жестко поставил "священника" на место.

Напомним, что ранее в киевской маршрутке произошла жесткая драка между двумя женщинами.

Также сообщалось, что во Львове пассажир устроил стрельбу в маршрутке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet