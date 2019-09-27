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В маршрутке в Киеве "священник" проклинал пассажиров

Комментариев: 4
Мужчина кричал: "умрешь от рака", звонил в полицию, рассказывал про ГУЛАГ и репрессии. Его пытались утихомирить присутствующие, но безуспешно.

В киевской маршрутке №535 произошел шумный конфликт между пассажирами. Об этом сообщает Киев Оперативный в пятницу, 27 сентября.

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября. В переполненном автобусе ехал мужчина с крестом на груди.

По неизвестной причине он оскорблял всех присутствующих и сыпал в их сторону проклятия, называя себя священником. Лишь впоследствии один парень жестко поставил "священника" на место.

Напомним, что ранее в киевской маршрутке произошла жесткая драка между двумя женщинами.

Также сообщалось, что во Львове пассажир устроил стрельбу в маршрутке.

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Теги: конфликт, Киев, курьезы, ссора, скандал, курьез, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Alcoolique    27.09.2019, 21:14
Оценка:  +2
Alcoolique
хреново пытались...
в табло дать разок и успокоиться
КульныйПэрэць    27.09.2019, 21:07
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Точно на ПЦУ горбатится этот"чёрный плащ".
ВыВсеВрети    27.09.2019, 21:27
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
это сектант гундяевский!...)))))))
КульныйПэрэць    27.09.2019, 21:55
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Как и ты?
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