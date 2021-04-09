В Киеве задержали тренера-педофила, которого искали четыре года

Мужчина, ранее работавший тренером по мини-футболу, постоянно менял имена и адреса, чтобы скрыться от правосудия.

Полиция в Киеве задержала педофила, которого искали несколько лет ar.volyn.ua

Полиция задержала тренера, который почти четыре года скрывался от суда за развращение несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 27 сентября.

Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по различным адресам в столице и на территории Киевской области.

"В декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу", - говорится в сообщении.

Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе.

"В конце декабря 2015 года он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного происшествия стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате", - сообщили в полиции.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу относительно причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем, материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.

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