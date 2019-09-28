В Киеве возле ТРЦ Lavina любитель дрифта сбил людей и протаранил три авто

Молодой человек отправил свой автомобиль в занос среди других авто и пешеходов. Двоих людей от удара подбросило на метр вверх.

В ночь на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил три других автомобиля и сбил двоих людей, сообщает Информатор.

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Парковка ТРЦ Lavina известна тем, что по ночам здесь показывают свое мастерство любители дрифта. Очевидцы рассказали, что около 23:30 к ним решил присоединиться парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль не как все, на пустой территории, а среди других автомобилей и пешеходов. В результате таких гонок Volkswagen снес переднюю часть Opel, сбил двоих пешеходов и влетел в Toyota и Fiat.

Люди говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал горе-гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренными людьми после него.

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Также очевидцы в один голос утверждали, что парню на вид меньше 18 лет и он был сильно пьян. На месте работали патрульные, а также следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области столкнулись четыре авто, есть жертвы. А под Киевом пьяный полицейский въехал в остановку. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Начальник Государственной охранной службы Киевской области временно отстранен от своих обязанностей.

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