В Киеве неизвестные подожгли детский сад

Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли детский сад.

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции Киева.

Ночью правоохранители получили информацию, что по улице Героев Днепра горит помещение на втором этаже. По адресу немедленно выехала бригада пожарных и следственно-оперативная группа.

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Установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто.

Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники. Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к происшествию лиц. В результате пожара никто не пострадал. Следственным отделом Оболонского управления полиции происшествие предварительно квалифицировано по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 18 сентября, 34 тысячи детей в Украине не посещают садик из-за нехватки мест.

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