В Киеве неизвестные подожгли детский сад

Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

В Киеве неизвестные подожгли помещение детского сада в Оболонском районе, сообщает пресс-служба Нацполиции столицы 28 сентября. Никто не пострадал.

Пожар в одной из комнат на втором этаже садика по улице Героев Днепра возник ночью, сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", - говорится в сообщении.

Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники, сообщила полиция.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.

Следственным отделом Оболонского управления полиции предварительно квалифицировано событие по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала тренера, который почти четыре года скрывался от суда за развращение несовершеннолетних.

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