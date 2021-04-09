Полицейский спас человека: На Майдане киевлянин грозил спрыгнуть с крыши

Неизвестный забрался на крышу одного из зданий на Крещатике и требовал две пожарные машины, журналистов и рупор.

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В Киеве на Крещатике мужчина залез на крышу здания напротив Дома профсоюзов и угрожал прыгнуть.

Об этом ночью 30 сентября сообщил в Facebook Киев Оперативный.

На место происшествия прибыли полицейские, дежурили медики и спасатели.

В ходе трансляции, которая велась с места события, один из правоохранителей проинформировал, что с мужчиной на крыше пытаются договориться.

Также указано, что мужчина выдвинул требования: “две пожарные машины, журналистов и рупор“.

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“Говорят, одним из требований было закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности. Пришлось выполнять“, – уточняется в сообщении Киева Оперативного.

Позже по итогам происшествия стало известно, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка # 1 УПП в г. Киеве в течение 5 часов находился на крыше и отговаривал от суицида парня, который хотел оттуда спрыгнуть.

Как сообщалось 7 сентября, в Днепре оператор местного СМИ спас самоубийцу.

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