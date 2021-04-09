В центре Киева мужчина грозил спрыгнуть с крыши

Неизвестный забрался на крышу одного из зданий на Крещатике и требовал две пожарные машины, журналистов и рупор.

В Киеве на Крещатике мужчина залез на крышу здания напротив Дома профсоюзов и угрожал прыгнуть. Об этом ночью 30 сентября сообщил в Facebook Киев Оперативный.

На место происшествия прибыли полицейские, дежурят медики и спасатели.



В ходе трансляции, которая велась с места события, один из правоохранителей проинформировал, что с мужчиной на крыше пытаются договориться.

Также указано, что мужчина выдвинул требования: "две пожарные машины, журналистов и рупор".

"Говорят, одним из требований было закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности. Пришлось выполнять", – уточняется в сообщении Киева Оперативного.

Согласно последним комментариям к трансляции в Facebook, мужчина не прыгнул.

Напомним, в августе 2017 года в центре Киева мужчина угрожал прыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик. Он влез на сетку, натянутую на уровне третьего этажа, и требовал консулов РФ и Канады.

В итоге мужчину уговорили отказаться от самоубийства.

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