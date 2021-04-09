В метро Киева пассажир обезвредил хулигана с ножом

Мужчина в вагоне метро приставал к гражданам, а когда вышел на перрон, начал ссориться с пассажиром, размахивая ножом.

В Киеве на перроне станции метро Лукьяновская произошел конфликт. Один из пассажиров обезвредил пьяного хулигана с ножом. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 30 сентября .

Информация об опасном вооруженном мужчине поступила дежурному полицейскому на станции метро. Злоумышленник на перроне бросался с ножом на граждан. Оказалось, что мужчина был пьян. Он ехал в вагоне и приставал к гражданам, а когда вышел на перрон, начал ссориться с пассажиром, размахивая ножом.

"Мужчина не растерялся, выбил из рук хулигана холодное оружие и вместе с полицейским задержал правонарушителя. Это – 35-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имел", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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