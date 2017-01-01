Том Круз побывал в киевском метрополитене

Голливудский актер приехал в Киев и побывал в метро на станции Золотые ворота, где был снят очевидцами.

Известный голливудский актер и продюсер Том Круз сейчас находится в Киеве. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", -говорится в сообщении.

Тем временем украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий опубликовал видео, на котором Круз снят на станции метро Золотые ворота.

Его жена Наталья Левицкая в комментариях к видео сообщила, что знаменитого актера можно было увидеть в ТРЦ Ocean Plaza еще в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, в прошлом году Том Круз опозорился на красной дорожке. Актер вышел к фанатам и журналистам с расстегнутой ширинкой.

Ранее сообщалось, что американская актриса, звезда нашумевшего сериала Карточный домик Робин Райт посетила форум YES в Киеве.

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