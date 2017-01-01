Выборы в Киеве, вероятно, состоятся весной – Слуга народа

В президентской фракции считают, что, вероятнее всего, столичные выборы пройдут одновременно с местными выборами по всей стране.

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Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно. Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко, сообщает “Интерфакс-Украина“.

По его словам, если будет принят новый закон о столице, предложенный депутатами от “Слуги народа“, понадобится отдельная процедура объявления выборов. Всё это потребует времени, которого уже не хватает.

Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет, скорее всего, рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще. Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно, - сказал Корниенко.

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Он также отметил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней. В этом случае парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии, состав которой еще не сформирован, незамедлительно их объявить.

По мнению Корниенко, вероятно, выборы в Киеве состоятся одновременно с местными выборами по всей Украине - весной.

Напомним, в парламент внесено несколько законопроектов о столице, в том числе свой вариант представили в “Слуге народа“. В одном из законопроектов предлагается дата ближайших выборов в Киеве – 8 декабря.

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