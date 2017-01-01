Правительственная проверка идет в каждом подразделении КГГА - Кличко

Столичный мэр утверждает, что всеми силами помогает проверяющим получать интересующую их информацию.

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Правительственная проверка ведется почти в каждом структурном подразделении Киевской городской государственной администрации и в некоторых райгосадминистрациях столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

По словам столичного градоначальника, проверка стартовала еще 25 сентября. За это время аппарат КГГА получил более 70 запросов, которые касались практически всех сфер жизнедеятельности города и большого объема информации.

Мы открыты для сотрудничества и стараемся в кратчайшие сроки предоставлять необходимые документы. Даже те, которые выходят за рамки проверки. Потому что, подчеркну, правительственная проверка, по закону, не касается осуществления самоуправленческих полномочий Киевским городским советом и его исполнительным органом, - добавил Кличко.

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Мэр пояснил, что соответствующая правительственная проверка касается только исполнительской дисциплины, то есть организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами Президента Украины, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета Министров Украины и поручениями Премьер-министра Украины.

Полную же проверку деятельности, в том числе и касающуюся самоуправляющихся полномочий Киевского горсовета, может осуществлять только Государственная аудиторская служба Украины. К которой, кстати, я ранее обратился с просьбой проверить деятельность столичной власти, - написал Кличко.

Напомним, премьер-министр поручил провести проверку КГГА с 25 сентября по 8 октября. Так в Кабмине хотят обеспечить эффективность ведомства и соблюдение сроков выполнения задач.

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