Строительство Шулявского моста остановлено

Мэр Киева обещал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

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В Киеве на строительстве Шулявского путепровода журналисты не заметили активности строителей - техника стоит без движения, стройматериалы не привозят.

Об этом сообщают Українські Новини.

“Так, в разгар рабочего дня, в 11.00, на стройке нет ни одного рабочего. Техника стоит без движения, некоторая зачехлена или законсервирована. Стройматериалы не привозят, бетоновозов также не видно, а на новые пролеты арматуру не вяжут. Два бетонных пролета залили еще летом. С тех пор никаких существенных подвижек на стройке нет“, - говорится в сообщении.

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Отметим, ежедневно в районе Шулявского моста возникает пробка из сотен автомобилей.

Как сообщалось 5 июля, постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться.

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