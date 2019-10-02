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Строительство Шулявского моста остановлено

Комментариев: 6
Мэр Киева обещал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.
Строительство Шулявского моста остановлено
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Фото 1/4
  • Строительство остановлено
  • Строительство остановлено
  • Строительство остановлено
  • Строительство остановлено
Строительство Шулявского моста остановлено
Строительство остановлено
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В Киеве на строительстве Шулявского путепровода журналисты не заметили активности строителей - техника стоит без движения, стройматериалы не привозят.

Об этом сообщают Українські Новини.

“Так, в разгар рабочего дня, в 11.00, на стройке нет ни одного рабочего. Техника стоит без движения, некоторая зачехлена или законсервирована. Стройматериалы не привозят, бетоновозов также не видно, а на новые пролеты арматуру не вяжут. Два бетонных пролета залили еще летом. С тех пор никаких существенных подвижек на стройке нет“, - говорится в сообщении.

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Отметим, ежедневно в районе Шулявского моста возникает пробка из сотен автомобилей.

Как сообщалось 5 июля, постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться.

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Теги: Киев, мост, Шулявский путепровод, Кличко
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Комментариев (8)
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korvin_ral    02.10.2019, 13:01
Оценка:  0
korvin_ral
Виталька хороший мер. Правда ?
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 13:00
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Так счета ведь Зе!_"слуги" заморозили! С чего строить?
alex8_4    02.10.2019, 12:55
Оценка:  -1
alex8_4
сцуко , одни уходят, другие приходят- ничего не меняется. твари какие-то
Иван    02.10.2019, 12:47
Оценка:  0
Иван
Так же мост может устать
FPN    02.10.2019, 12:42
Оценка:  -2
FPN
Всё украдено до ........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
lusyika    02.10.2019, 12:41
Оценка:  -3
lusyika
Поки монікаЗЕленскі зі своєю бл*дською каМандаю не отчепиться від Кличка - міст ніхто й не буде будувати!!!!!
Woodbrother    02.10.2019, 12:40
Оценка:  -2
Woodbrother
ЗЕ клоун перекрыл финансирование всех подобных проектов по стране. Ждет местных выборов-концентрирует власть в руках коломойского. Впереди куча непопулярных решения. Боятся народного бунта.
klin    02.10.2019, 12:29
Оценка:  +1
klin
Все за стыло до следующих выборов!)))
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