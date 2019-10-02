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В центре Киева прорвало трубу с кипятком

Комментариев: 1
Потоки горячей воды заливают улицу Саксаганского, над проезжей частью висит облако пара.
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
кадр из видео

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В центре Киева посреди проезжей части произошел прорыв трубы с кипятком. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

Инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Улицу заливает кипятком и затянуло паром.

Также на обнародованных видео видно, как из-под асфальта бьет гейзер. На месте происшествия уже работает бригада коммунальщиков, которые устраняют аварию. Причины прорыва устанавливаются.

Начало потопа:

Сам потоп:

Напомним, в сентябре половина Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе.

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Теги: прорыв трубы, горячая вода, авария
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Комментариев (1)
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:28
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Так вот где горячая, на Оболони все больше теплая
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