В центре Киева прорвало трубу с кипятком
Потоки горячей воды заливают улицу Саксаганского, над проезжей частью висит облако пара.
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В центре Киева посреди проезжей части произошел прорыв трубы с кипятком. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.
Инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Улицу заливает кипятком и затянуло паром.
Также на обнародованных видео видно, как из-под асфальта бьет гейзер. На месте происшествия уже работает бригада коммунальщиков, которые устраняют аварию. Причины прорыва устанавливаются.
Начало потопа:
Сам потоп:
Напомним, в сентябре половина Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе.
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