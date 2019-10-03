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В Киеве молодой парень оставил записку и повесился

Комментариев: 1
21-летнего парня в петле нашел родной отец.
Фото с места событий
Фото с места событий
Информатор

В Соломенском районе Киева повесился 21-летний парень. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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Известно, что вечером погибший поговорил со своими родителями. Затем ночью он вышел в подъезд дома, в котором проживал, и повесился.

Сына в петле на утро нашел родной отец. Он вызвал на место инцидента сотрудников экстренных служб и полицию. Сотрудники полиции прибыли на место событий вместе со следственно-оперативной группой. Тело увезли в морг.

При осмотре тела была найдена предсмертная записка. Что именно было в ней написано, выяснить не удалось. 

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На данный момент полиция не комментирует деталей жуткого поступка молодого парня. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве возле университета странным образом повесился мужчина. Инцидент вызывает у следователей много вопросов.

 

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Теги: суицид, самоубийство, парень, Киев
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Комментариев (1)
fargjon    03.10.2019, 11:55
Оценка:  0
fargjon
Что случилось с почтой бигмира?
Пишется зайдите через 10 минут. Уже 2 часа прошло!
До вас не дозвонится и написать некуда.
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