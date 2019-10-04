На Троещине школьник выпал с балкона 10 этажа

Правоохранители подозревают, что восьмиклассник совершил самоубийство.

В Киеве около 3 октября 19:20 по адресу улица Николая Закревского, 95, из-за падения с большой высоты и погиб подросток 2005 года рождения.

Об этом сообщает Информатор.

Для выяснения обстоятельств на место прибыли правоохранители.

Читай также: “Жертва шанхайского образования”: В Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств учителя

Как выяснили полицейские, парень 2005 года рождения проживал в одной из квартир этого дома. Он учился в восьмом классе одной из столичных школ. По неизвестным причинам он выпрыгнул с общего балкона 10 этажа 25-этажного дома. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам правоохранителей, основная версия - суицид. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, несколькими днями ранее на Майдане Независимости киевлянина пять часов уговаривали не прыгать с крыши.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram