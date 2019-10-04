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На Троещине школьник выпал с балкона 10 этажа

Комментариев: 1
Правоохранители подозревают, что восьмиклассник совершил самоубийство.
На Троещине школьник выпал с балкона 10 этажа
© kiev.informator.ua
Фото 1/3
  • Полиция расследует смерть подростка
  • Полиция расследует смерть подростка
  • Полиция расследует смерть подростка
На Троещине школьник выпал с балкона 10 этажа
Полиция расследует смерть подростка
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В Киеве около 3 октября 19:20 по адресу улица Николая Закревского, 95, из-за падения с большой высоты и погиб подросток 2005 года рождения.

Об этом сообщает Информатор.

Для выяснения обстоятельств на место прибыли правоохранители.

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Как выяснили полицейские, парень 2005 года рождения проживал в одной из квартир этого дома. Он учился в восьмом классе одной из столичных школ. По неизвестным причинам он выпрыгнул с общего балкона 10 этажа 25-этажного дома. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам правоохранителей, основная версия - суицид. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, несколькими днями ранее на Майдане Независимости киевлянина пять часов уговаривали не прыгать с крыши.

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Теги: Киев, самоубийство, видео, подросток, фото, суицид
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Комментариев (1)
thebestdraw    04.10.2019, 09:23
Оценка:  0
thebestdraw
14 лет.. ну как можно...
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