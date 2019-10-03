В Киеве школьник упал с балкона 10 этажа

Правоохранители подозревают, что восьмиклассник совершил самоубийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером в четверг, 3 октября, в Киеве из-за падения с большой высоты и погиб подросток 2005 года рождения, сообщает Информатор.

Трагедия произошла около 19:20 по адресу улица Николая Закревского, 95в. Для выяснения обстоятельств на место прибыли правоохранители.

Как выяснили полицейские, парень 2005 года рождения проживал в одной из квартир этого дома. Он учился в восьмом классе одной из столичных школ. По неизвестным причинам он выпрыгнул с общего балкона 10 этажа 25-этажного дома. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам правоохранителей, основная версия - суицид. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

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Напомним, несколькими днями ранее киевлянина пять часов уговаривали не прыгать с крыши.

Также сообщалось, что мужчина погиб, бросившись под поезд: это была его вторая попытка суицида за день.

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