В Киеве горел супермаркет Сильпо
В Киеве на улице Дорогожицкой произошел пожар на крыше супермаркета Сильпо. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.
Информация о возгорании была получена в 15:02. На месте происшествия было установлено, что горит кровля одноэтажного магазина. В 15:25 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 – ликвидировать.
К ликвидации пожара были привлечены 25 человек и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве горел супермаркет Сильпо
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