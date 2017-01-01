В Киеве горел супермаркет Сильпо

Спасатели потушили огонь через полчаса после получения информации о возгорании на крыше магазина.

Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м ГСЧС

В Киеве на улице Дорогожицкой произошел пожар на крыше супермаркета Сильпо. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Информация о возгорании была получена в 15:02. На месте происшествия было установлено, что горит кровля одноэтажного магазина. В 15:25 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 – ликвидировать.

К ликвидации пожара были привлечены 25 человек и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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