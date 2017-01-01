В Киеве на Троещине произошла драка со стрельбой - СМИ

Правоохранители объявили план Сирена для розыска и задержания лиц на автомобилях Chevrolet и Volkswagen, которые скрылись с места преступления.

На парковке в столичном микрорайоне Троещина вечером 4 октября произошла драка с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщил в Facebook " rel="nofollow" target="_blank">Киев Оперативный

Отмечается, что драка на парковке на улице Закревского сопровождалась звуками стрельбы.

После инцидента на месте остался один пострадавший, который, предварительно, получил травму головы и перелом ноги. Его госпитализировали.

"По городу введен оперативный план Сирена по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet и Volkswagen, которые скрылись с места преступления", - указано в сообщении.

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