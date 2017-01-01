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В Киеве на Троещине произошла драка со стрельбой - СМИ

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Правоохранители объявили план Сирена для розыска и задержания лиц на автомобилях Chevrolet и Volkswagen, которые скрылись с места преступления.
 
На парковке в столичном микрорайоне Троещина вечером 4 октября произошла драка с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщил в Facebook " rel="nofollow" target="_blank">Киев Оперативный.
 
Отмечается, что драка на парковке на улице Закревского сопровождалась звуками стрельбы.
 
После инцидента на месте остался один пострадавший, который, предварительно, получил травму головы и перелом ноги. Его госпитализировали.
 
"По городу введен оперативный план Сирена по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet и Volkswagen, которые скрылись с места преступления", - указано в сообщении.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Запорожье ссора трех мужчин закончилась поножовщиной.

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Теги: Киев, видео, стрельба, драка, перехват, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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