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В Киеве женщина выбросилась из окна на глазах у сына

Комментариев: 1
Погибшая страдала онкологическим заболеванием и уже неоднократно пыталась покончить с собой.
Сын не успел помешать матери совершить самоубийство
Сын не успел помешать матери совершить самоубийство
Інформатор

В Киеве на улице Павла Тычины на Березняках пожилая женщина выбросилась из окна на четвертом этаже многоэтажного жилого дома и разбилась насмерть. Об этом сообщает Информатор в субботу, 5 октября.

Отмечается, что в момент трагедии в квартире находился сын. Инцидент произошел у него на глазах.

"Женщина страдала онкологическим заболеванием. Погибшая постоянно испытывала сильные боли и уже неоднократно пыталась покончить с собой. Женщина выждала момент, когда ее сын выйдет из комнаты, забралась на подоконник и выпрыгнула из окна. Сын не успел помешать матери совершить самоубийство. Она спрыгнула, как только он вошел в помещение", – говорится в сообщении.

Смерть от удара наступила мгновенно. Прибывшие медики ничем не смогли помочь женщине. На месте происшествия работала полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве женщина выбросилась из окна на глазах у сына

Ранее в поселке Антоновка под Херсоном 60-летний мужчина покончил с собой, совершив акт самосожжения на глазах у своего сына.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейские задержали насильника.

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Теги: Киев, самоубийство, видео, фото, женщина, онкология, суицид, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    05.10.2019, 14:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Квартиры в этом доме не дешевые. Но ее деньги ей ничем не помогли.
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