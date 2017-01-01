Кубок барбоса: в Киеве прошла выставка беспородных собак

Организаторы говорят, что для дружбы не важна порода, а породистые собаки на этот раз были в группе поддержки.

На ВДНХ в Киеве в воскресенье, 6 октября, прошла выставка беспородных собак Кубок барбоса.

"Мы утверждаем, что для дружбы не важна порода, и приглашаем всех провести чудесный выходной день в незабываемой атмосфере добра, радости и безусловной любви!", - написали организаторы на странице события в Facebook.

По их словам, породистых собак рады были видеть в группе поддержки.

Любители животных смогли посетить мастер-классы, получить консультации по зоопсихологии и воспитанию домашнего любимца, задать ветеринарам все волнующие вопросы о здоровье, а также найти себе друга.

"Друзей не покупают - их встречают", - подчеркнули организаторы.

Напомним, что ранее в Киеве прошел ежегодный Марш за животных. Акция проходит уже в третий раз. Параллельно с киевским шествием, марш состоялся еще в 24 городах Украины.

Также сообщалось, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в Одесском цирке. Запрет на использование животных в цирке последовал за иском Госэкоинспекции, которая требовала приостановить работу цирка, поскольку животные в цирке содержались в ненадлежащих условиях.

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