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В Киеве подростки устроили “шоу” на кладбище

Комментариев: 4
Подростки надругались над могилами в Киеве.
Одна из девушек принесла извинения
Одна из девушек принесла извинения
скриншот

В Киеве группа девушек-подростков решила развлечься на кладбище. Дети глумились над могилами. Видео “развлечений” опубликовали в паблике Киев Оперативный.

Несовершеннолетние девушку ходили среди захоронений, курили сигареты и опирались на кресты. Подростки вели себя раскованно и нагло.

По словам самих героинь видео, мертвым все равно, что они делают. Также подростки нецензурно выражались, находясь на кладбище.

Молодое поколение считает это нормой, - написал автор видео.

Комментаторы резко осудили действия подростков. Многие потребовали публичных извинений и восстановления изувеченных могил.

Позже на странице того же паблика появилось первое публичное извинение одной из фигурантов скандального видео. Пользователи сети отметили, что скорей всего, родители провели с ребенком воспитательную работу.

Напомним, в Киеве на Лесном кладбище найден повешенным обгоревший мужчина. Мужчину нашли повешенным на дереве.

 

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Теги: Киев, могилы, кладбище, подростки
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Комментариев (5)
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bimba08    06.10.2019, 17:09
Оценка:  0
bimba08
Мокрощелки долбаные. Соскучились по лечебной пи*здюле...
Boxerogos    06.10.2019, 16:50
Оценка:  -1
Boxerogos
Если бы кто-нибудь подобное сделал на могилах моих близких,то кровь этого"человека"пролилас ь бы 100%.Безнаказанность порождает вседозволенность.Об этом многие забыли.Но забывать об этом нельзя.
pkm    06.10.2019, 16:41
Оценка:  +3
pkm
Природа відпочиває на дітях. В них в голові ще нічого не має і думаю навряд чи щось з'явиться. Брак батьківского виховання.
Глод    06.10.2019, 16:40
Оценка:  +2
Глод
Видимо родители не водили их на могилы своих бабушек, не учили, как за ними ухаживать.
VikaGraum    06.10.2019, 17:26
Оценка:  0
VikaGraum
Давайте чуть шире поставим вопрос. А зачем ухаживать за могилами, и зачем вообще их делать? Если ушел близкий и дорогой человек - его нужно отпустить. В чем смысл помнить его и создавать какой-то культ? Он ушел на новый виток, у него будет другая жизнь. А у оставшихся здесь - будет своя.
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