В Киеве подростки устроили “шоу” на кладбище

Подростки надругались над могилами в Киеве.

В Киеве группа девушек-подростков решила развлечься на кладбище. Дети глумились над могилами. Видео “развлечений” опубликовали в паблике Киев Оперативный.

Несовершеннолетние девушку ходили среди захоронений, курили сигареты и опирались на кресты. Подростки вели себя раскованно и нагло.

По словам самих героинь видео, мертвым все равно, что они делают. Также подростки нецензурно выражались, находясь на кладбище.

Молодое поколение считает это нормой, - написал автор видео.

Комментаторы резко осудили действия подростков. Многие потребовали публичных извинений и восстановления изувеченных могил.

Позже на странице того же паблика появилось первое публичное извинение одной из фигурантов скандального видео. Пользователи сети отметили, что скорей всего, родители провели с ребенком воспитательную работу.

Напомним, в Киеве на Лесном кладбище найден повешенным обгоревший мужчина. Мужчину нашли повешенным на дереве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram