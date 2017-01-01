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Киевляне поймали и жестко наказали автовора

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Киевляне поймали и жестко наказали автовора
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  • Вор пытался доказать, что его подставили
Киевляне поймали и жестко наказали автовора
Вор пытался доказать, что его подставили
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В Киеве на улице Стеценко очевидцы поймали и жестко наказали вора, который крал из автомобилей ценные вещи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает “Киев Оперативный“, публикуя видео со злоумышленником.

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“Неравнодушные граждане хорошо так задержали мужчину, который обворовывал припаркованные на Стеценко автомобили. Ранее неоднократно судимый Роман, в том числе и за кражи, говорит, что это все подстава и он просто приобрел это все за 40 гривен“, - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось 23 сентября, в киевской детской поликлинике поймали эксгибициониста.

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Теги: кража, авто, вор, Киев, самосуд
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