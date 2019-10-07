В центре Киева открыли памятник Щорсу

Баннеры, закрывающие статую, были убраны.

В Киеве на бульваре Т.Шевченко людьми без опознавательных знаков с памятника Николаю Щорсу ночью были демонтированы баннеры волонтеров организации “Вернись живым“, которые закрывали скульптуру в весны этого года. В сети разгорелась новая дискуссия вокруг монумента.

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Как сообщается на странице в Facebook волонтеров, баннеры сняли в ночь на пятницу, 4 октября, люди, которые не были одеты в светоотражающие жилеты, по которым можно было бы определить работников коммунальных служб.

“В отделе КГГА, который предоставил фонду разрешение на размещение баннера, ничего не знают об этом, а, следовательно, “демонтаж“, вероятно, был незаконным. Мы обеспокоены этим событием“, – отметили в организации.

Позднее выяснилось, что баннеры сняли представители одной из коммунальных служб.

“Фонд об этом заранее не предупреждали. Но мы разобрались и планируем вести переговоры о возвращении баннеров на место“, - добавили волонтеры.

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При этом большинство пользователей сети выразили возмущение действиями коммунальщиков и попросили вернуть баннеры на место.

Стоит отметить, что историческая персона Николая Щорса неоднозначна, одни утверждают, что он виновен в смертях многих украинцев, другие, среди которых и мэр Виталий Кличко, утверждают, что Щорс был расстрелян коммунистами именно за то, что был настоящим патриотом Украины.

Как сообщалось в ноябре 2017 года, памятник Щорсу первым перенесут в музей монументальной пропаганды.

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