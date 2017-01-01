В Киеве установили пятиметровую статую собаки

Изваяние представляет собой английского бульдога в красной рубашке.

В Киеве возле метро “Почайна“ установили пятиметровую статую английского бульдога.

Об этом сообщает издание “Наш Киев“.

По словам скульпторов, они решили сделать сюрприз для жителей столицы. Скульптура английского бульдога, которого назвали “Друг“, самая большая из коллекции скульпторов. Отмечается, что на создание этого “пса-гиганта“ ушло 30 рабочих дней.

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“Хотим представить вам Друга. Вашего Друга, это наш подарок этому прекрасному городу, жителям и гостям столицы. Было потрачено огромное количество сил, масштабы дают о себе знать. Это скульптура, да-да полноценная скульптура. Очень сложно было держать в тайне весь процесс от зарождения идеи, до воплощения в реальность, ушло на Друга 30 рабочих дней. Но потраченное время ничто, в сравнении с эмоциями от полученного результата“, - рассказал один из скульпторов.

Как сообщалось 8 августа, в Киеве демонтировали гигантскую синюю руку.

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