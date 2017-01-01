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В Киеве открыли Латвийский сквер

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Зону отдыха спроектировал латвийский архитектор, а часть финансирования взяли на себя латвийские предприниматели.
В Киеве открыли Латвийский сквер
© kyivcity.gov.ua
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В Киеве открыли Латвийский сквер
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В понедельник, 7 октября, в центре Киева открыли Латвийский сквер - зеленую зону на пересечении улицы Омельяновича-Павленко и Бутышевого переулка, что недалеко от станции метро “Арсенальная“. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Киевсовет переименовал этот сквер в Латвийский в прошлом году. Затем сквер был обустроен по проекту латвийского архитектора и при поддержке латвийского бизнеса, а также посольства Латвии в Украине.

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Изюминкой зоны отдыха стала стела с изображением древнего латышского символа - Древа Солнца. Также в сквере была вымощена площадь в виде карты Латвии с отмеченными на ней основными латвийскими городами, которые вечером будут подсвечиваться.

В церемонии открытия сквера приняли участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега из Латвии Эдгар Ринкевичс, мэр Киева Виталий Кличко и Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

Напомним, в центре Киева открыли памятник Щорсу. С него были демонтированы баннеры волонтеров организации “Вернись живым“, которые закрывали скульптуру в весны этого года.

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Теги: сквер, Латвия, Виталий Кличко, Вадим Пристайко
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