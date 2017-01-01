Рабочие Николаевского порта пикетировали ОП: Жаловались на "Укрзализныцю"

Протестующие утверждают, что работа одного из крупнейших в стране Николаевского морского порта может быть парализована.

Члены профсоюза Николаевского морского порта и рабочие частного оператора, который занимается доставкой - уборкой вагонов на территории порта для стивидорных компаний, провели сегодня акцию под Офисом Президента в Киеве. Пикетчики утверждают, что противоправные действия руководства АО “Украинская железная дорога“ могут стать причиной коллапса работы порта.

Об этом сообщают “Украинские Новости“.

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ООО “Сисайд Терминал“ – это единственный в Украине частный оператор, который работает в государственных портах и сумел эффективно заменить государственного монополиста, используя для этого пути, принадлежащие в том числе АО “Украинская железная дорога“.

"Мы работаем семь лет, только за последние три года общая сумма инвестиций в государственное имущество составила более 30 млн гривен. Мы разработали собственное уникальное программное обеспечение, которое не имеет аналогов в Украине, и имеем полную поддержку со стороны стивидоров, которые заинтересованы в том, чтобы процесс доставки-уборки вагонов происходил без задержек“, – рассказал руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков.

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Но, как утверждает представитель профсоюза, последнее время высшее руководство АО “Укрзализныця“ руками Одесской железной дороги АО “Украинская железная дорога“ блокирует работу компании: не подписывает разрешений на выход тепловозов на пути общего пользования уклоняется от проведения технического осмотра тепловозов, не выдает разрешения на ремонт тепловозов, то есть осуществляет все возможные действия для остановки компании, что в итоге приведет к остановке работы порта.

По словам председателя профсоюза, АО “Укрзализныця“, пользуясь статусом монополиста, уже 4 месяца безосновательно отказывается продлевать с ООО “Сисайд Терминал“ договор об эксплуатации железнодорожной подъездной колеи, на основании которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами компании.

В обращении предприятия к президенту Владимиру Зеленскому отмечается, что мотивом действий руководства “Укрзализныци“ может быть желание прибрать к рукам успешное предприятие.

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“В 2019 году фиксируются рекорды грузооборота: только в августе текущего года перевалка грузов увеличилась на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года… Все действия руководства АО “Украинская железная дорога“ говорят о том, что это хорошо спланированная акция. Некоторым руководителям, видимо, понравился чужой успешный бизнес, который они решили прибрать к рукам или просто уничтожить, чтобы не было успешных примеров работы… Используются административный ресурс и давление, чтобы выдавить компанию с рынка и занять ее место“, – утверждается в документе.

Работники предприятий и профсоюзы Николаевского порта призвали президента выступить на защиту порта и защитить предприятие, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков области, “от государственного произвола монополиста и руководства АО “Украинская железная дорога“ и не разрешить остановку работы второго по объемам операций порта Украины.

Как сообщалось 29 сентября, Укрзализныцю разделят на три части.

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